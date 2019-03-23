Российский фигурист Михаил Коляда достойно завершил чемпионат мира в Сайтаме. Парень показал характер и после провальной короткой программы поднялся на итоговое шестое место.

По мнению Коляды, чемпионат был очень своеобразный: не задалось в короткой программе, хотя выходил с отличным настроем. Произвольная удалась намного лучше, все сделал хорошо, кроме помарки на четверном тулупе.

Коляда признался, что был немного в шоке после выступления в короткой программе. Тем не менее, надо было собраться и сделать хорошо все остальное.

Коляда не стал комментировать жесткие слова Алексея Ягудина по поводу его выступления.

«Я к нему никакого отношения не имею, так что что мне тут комментировать?» – отметил фигурист.

Сам Ягудин ранее отметил, что не будет говорить о Коляде, поскольку это все равно бесполезно.