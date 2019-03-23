На заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене дан старт женского пасьюта – предпоследней гонке сезона в Кубке мира.

Всего в гонке преследования заявлено 60 биатлонистов. Первой отправится на старт победитель спринта Анастасия Кузьмина. Отметим, что его партнер по команде Словакии Паулина Фиалкова отправится в гонку третьей по счету.

В пасьюте заявлено шесть россиянок. Первой на старт выйдет Екатерина Юрлова-Перхт (14-я). Затем побежит Светлана Миронова (15-я). И далее по списку – Лариса Куклина (22-я), Виктория Сливко (24-я), Ульяна Кайшева (50-я) и Анастасия Морозова (60-я).

Мужской пасьют состоится в 19.15. Это гонка закроет Кубок мира.