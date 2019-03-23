В Канаде завершился масс-старт на 10 км классическим стилем в рамках заключительного этапа Кубка мира. Победу одержала шведская лыжница Стина Нильссон, вырвавшая ее в финишном створе у норвежек Терезы Йохауг и Ингвильд Эстберг. Расстояние между победительницей гонки и обладательница серебряной и бронзовой награды составило менее двух секунд.

Лучшей из россиянок стала Анастасия Седова — седьмое место. Ее отставание от Нильссон составило 42,5 секунды. Непряева была 19-я, Белорукова – 34-я, Истомина – 36-я.

Аналогичная гонка у мужчин на 15 километров начнется в 18.00. За Россию побегут Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков и Денис Спицов.