На пресс-конференции перед матчем второго тура квалификации Евро-2020 Казахстан-Россия Станислав Черчесов был атакован вопросами от журналиста из Казахстана.

Сначала он заметил, что сборную России критикуют за примитивный стиль. И спросил, будет сборная России использовать навесы?

— Завтра посмотрим. А кто нас критикует?

— Спортивные журналисты.

«Из Казахстана? У нас есть игроки с определёнными качествами, надо подстраиваться под них», — сказал Черчесов. И добавил: «Кстати, Казахстан тоже играет длинными передачами».

Затем Черчесова ткнули носом в Гильерме. Как же так: на родине Яшина, а ставят иностранца!

«Юридически Гилерме – россиянин, мы не смотрим на то, кто где родился и вырос. Он хорошо себя проявляет, в прошлом году провёл два матча на ноль, говорит по-русски чуть лучше, чем я по-казахски, хорошо чувствует себя в коллективе. А вот такие вопросы получать некомфортно. Не хотелось бы в 21-м веке такие вещи вообще обсуждать», — упрекнул журналиста Черчесов.

Журналист из Казахстана не унимался. Зачем, мол, дали Смолова бить пенальти на чемпионате мира?

«Говорю как на духу! Были бы вы рядом – я бы вам доверил. Или вы завидуете ему»? — парировал Черчесов.

Матч Казахстан-Россия состоится в воскресенье, 24 марта в 17.00.