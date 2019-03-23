Сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина вслед за спринтом одержала победу и в гонке преследования на 12,5 км на финальном этапе Кубка мира в Хольменколлене. Это была последняя гонка Кузьминой в карьере. Она смогла идеально справиться со стрельбой и впервые завершила гонку с четырьмя нулями. Второе позицию заняла немка Денизе Херрман. Тройку замкнула шведка Ханна Эберг.

«Вся гонка прошла практически на расслабоне. Получила огромное удовольствие. С первых метрах чувствовала, что лыжи подо мной несутся», — отметила Кузьмина после гонки.

Лучшей среди российских биатлонисток была Екатерина Юрлова-Перхт, она заняла 15-е место, допустив два промаха на третьем огневом рубеже.