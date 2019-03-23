«Зенит» и «Аустрия» начали товарищеский матч на «Газпром-Арене». Сергей Семак задействовал в основном составе всех тех, кто не был вызван в национальные сборные.

В воротах играет Михаил Кержаков. Справа Анюков, слева Набиуллин. В центре обороны пара защитников – Нету-Ракицкий. В центре поля пара центральных полузащитников – Матиас Краневиттер и Эрнани. По краям Олег Шатов и Эмильяно Ригони. Чуть в оттяжке Себастьян Дриусси и единственно выдвинутый центрфорвард Антон Заболотный.

Семак дал отдохнуть нападающему Сердару Азмуну. Эммануэль Маммана и Бранислав Иванович отсутствуют по медицинским причинам.

На матче ожидается до 40 тысяч зрителей. Перед матчем играла австрийская классика – проходил симфонический концерт.