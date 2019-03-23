В канадском Квебеке потихоньку завершается заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам. В рамках него стартовал мужской масс-старт на 15 км. Спортсмены преодолеют дистанцию классическим стилем.

В составе сборной России на старт выйдут четыре спортсмен: Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков и Денис Спицов.

Напомним, что недавно в Квебеке завершился женский масс-старт на 10 км классическим стилем в рамках заключительного этапа Кубка мира. Победу одержала шведская лыжница Стина Нильссон, вырвавшая ее в финишном створе у норвежек Терезы Йохауг и Ингвильд Эстберг. Расстояние между победительницей гонки и обладательница серебряной и бронзовой награды составило менее двух секунд