По итогам чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме сборная России выиграла общий зачет. У нашей команды одна золотая медаль у Алины Загитовой, а также две серебряные и две бронзовые награды. Этот результат опережает по количеству медалей команды США и Китай.

Следующий чемпионат мира пройдет в марте 2020-го года в Монреале. Там сборная России не сможет рассчитывать на большое количество представителей в мужском одиночном катании. Россия сможет выставить только двух фигуристов.

Это случилось из-за того, что сумма мест двух лучших россиян Михаила Коляды и Андрей Лазукина превысила тринадцать. Коляда занял шестое место, Лазукин завершил турнир на десятом.