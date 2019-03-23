В Квебеке завершился мужской масс-старт на 15 км классическим стилем в рамках финального этапа Кубка мира. Победу в гонке одержал норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо. На финише он менее чем на секунду обошел канадца Алекса Харви. Чуть сзади них к финишу доехал норвежец Дидрик Тесет. Отставание составило чуть более одной секунды.

Лучший среди российских лыжников – Александр Большунов. Идущий на втором месте в общем зачете Кубка мира на последнем круге сломал палку и занял только седьмое место. Отставание Большунова от Клебо составило чуть более 17 секунд.

Напомним, что ранее в аналогичной гонке у женщин победу одержала шведка Стина Нильссон, которая в похожем стиле что и Клебо вырвала победу у норвежских лыжниц Йохауг и Эстберг.