В Холменколлене в рамках заключительного этапа Кубка мира стартовала гонка преследования у мужчин на 12,5км.

Открыл последний пасьют сезона норвежец Йоханнес Бё. В общем зачете Бё-младший опережает на 40 баллов в этой дисциплине француза Кантена Майе. Наверняка он и заберет сегодня малый глобус в пасьюте. Спустя 32 секунды после Бе в гонку ворвется итальянец Лукас Хоффер. Следом Майе побежит с отставанием в 35 секунд.

Российский биатлонист Александр Логинов выйдет на старт девятым с отставанием на 53 секунды от Бе. Россию также представят Матвей Елисеев (18-й), Евгений Гараничев (28-й), Дмитрий Малышко (58-й).