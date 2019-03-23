«Зенит» в товарищеском матче уступил австрийской «Аустрии» со счетом 0:3. В присутствии 35 тысяч зрителей «Зенит», играя полурезервным составом, проиграл с крупным счетом.

Австрийский клуб открыл счет в середине первого тайма. Дальним ударом отличился Кляйн. Во втором тайме «Зенит» пропустил еще два гола – в начале второго тайма забил Матич, а в ближе к концу встречи забил австрийский клуб довел счет до крупного.

У «Зенита» во втором тайме вышел вратарь Городовой, заменивший Михаила Кержакова и выручивший команду в нескольких моментах. Также появились еще несколько игроков «Зенит-2», среди которых Мостовой, Капленко, Скроботов и Воробьев.

Ригони и Заболотный не использовали несколько верных моментов у ворот австрийского клуба.