На заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене состоялась мужская гонка преследования. Победу праздновал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, тем самым оформивший золотой дубль. Норвежец забежал на три штрафных круга, но гандикапа, который остался со спринта, хватило для победы. Вторым стал старший из братьев Бе – Тарьей.

Лучший среди российских биатлонистов стал Матвей Елисеев – с двумя промахами он занял девятое место, поднявшись с 18-й позиции в спринте. Александр Логинов с четырьмя промахами завершил гонку тринадцатым. Евгений Гараничев сделал один неудачный выстрел и занял 17-ю позицию. Дмитрий Малышко занял 34-е место, допустив три промаха на стрельбище.