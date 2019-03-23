В ходе товарищеского матча «Зенита» и «Австрии», в котором команда Сергея Семака потерпела крупное поражение со счетом 0:3, фанатский вираж растянул оскорбляющий баннер. Речь на растяжке шла о создателей нового канал «Z+», начавшем свое вещание в день матча «Зенита» со «Спартаком». На баннере была фраза: «На языке канала «Z+»:…» Далее матерное выражение, оскорбляющее маркетологов канала и его продюсера Игоря Порошина.

Напомним, что перед матчем «Спартака» и «Зенита» в эфире нового канала побывали Сергей Шнуров, Артемий Лебедев, Елизавета Туктамышева, Евгений Савин и другие медийные люди. В эфире было много ненормативной лексики. После шоу его ведущая Мария Командная объявила, что отказывается от гонорара и покинула проект.

Ландскрона, представляющая фанатов «Зенита», призвала закрыть проект.