Наставник «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча против «Аустрии», в котором его команда уступила со счетом 0:3. Также главный тренер рассказал о состоянии травмированных игроков в команде.

Семак поблагодарил болельщиков за то, что пришли, а гостей за то, что приняли предложение сыграть этот матч. Ощущение после крупного поражения, по словам Семака, не очень приятные.

«На турнирное положение это никак не повлияет, поэтому будем готовиться к официальным матчам», — сказал Семак после матча.

Семак рассказал, что травмированный в матче сборной России Далер Кузяев, получил повреждение мениска. Он выбыл из строя на неопределенный срок. Другие футболисты также не готовы играть: Маммана не тренируется по медицинским причинам. Маркизио и Ерохин только продолжают восстановление после травм. Азмун получил отдых, поскольку мало отдыхал во время зимней паузы.

Ближайший матч «Зенит» проведет на «Газпром-Арене» с «Оренбургом» 31 марта.