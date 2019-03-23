Главные новости дня на Nevasport – отражают спортивную картины субботы.

Россия выиграла общий зачет ЧМ по фигурному катанию

Сборная России по фигурному катанию стала лучшей в общем зачете чемпионата мира в Сайтаме. В разных дисциплинах команда завоевала пять медалей – так много не было с 2003 года. В последний день ЧМ постарались Синицина и Кацалапов, преуспевшие в танцах на серебро. В итоге, золото, два серебра и две бронзы – таков урожай российского фигурного катания в Японии. Дегтя добавила неудача мужской команды – Коляда хоть и показал характер, но выше шестого места не запрыгнул. В сумме с Лазукиным и Самариным они лишили российских мужчин одной квоты на следующий чемпионат мира.

«Зенит» потерпел разгромное поражение в присутствии 35 тысяч зрителей

Товарищескую игру «Зенита» с «Аустрией» посетило много народу, но петербуржцы не смогли порадовать публику «Газпром-Арены». Выступая резервным составом, команда Сергея Семака уступила 0:3. «Аустрия» забила в первом тайме, а затем дважды во втором. «Зенит» не использовал моменты, которые были у Заболотного, Эрнани и Ригони. Второй состав петербуржцев показал, что он действительно второй состав.

Кузьмина напоследок стрельнула золотым дублем

Сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина показала своему брату, как надо заканчивать карьеру. Победительница спринта, представляющая Словакию, вышла на свою последнюю личную гонку карьеры на расслабоне и получала удовольствие. Солидный запас после спринта Кузьмина увеличила превосходной стрельбой, впервые в карьере нарисовав себе в протоколе четыре нуля. Блестящее завершение карьеры, теперь Кузьмину можно увидеть лишь в эстафетных гонках за Словакию. Но это не точно.

Сломанная палка Большунова помешала ему ударно закончить масс-старт в Квебеке

На финальном этапе Кубка мира по лыжам в канадском Квебеке состоялась классическая гонка с общего старта. На финише норвежец Клебо на корпус обошел хозяина трассы Алекса Харви. Россиянин Александр Большунов финишировал лишь седьмым, отстав на 17 с лишним секунд. Помешала сломанная в важный момент палка. Специально сломали или нет – никто не знает.