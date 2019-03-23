В женском масс-старте классическим стилем на финальном этапе Кубка мира в Квебеке новержская лыжница Тереха Йохауг подрезала россиянку Наталью Непряеву. Та упала и сломала палку. Как считает российская сторона, произошедшее случилось из-за контакта норвежской лыжницы с Непряевой.

Сборная России подала протест на действия Йохауг. Как рассказал тренер российской команды Маркус Крамер, Наталья очень расстроена, поскольку боролась за победу в Кубке мира. Тренер надеятся, что судьи правильно рассмотрят эту ситуации, но проблема заключается в том, что в камеры этот эпизод не попал.

Сама Йохауг заявила, что не хотела сбивать Непряеву с ног. По словам норвежки, такое часто бывает в масс-стартах: она перестроилась на спуске, после чего обнаружила Непряеву в той же лыжне.

Напомним, что Йохауг заняла в гонке второе место, а Непряева завершила гонку 19-й.