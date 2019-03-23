В мужском масс-старте на финальном этапе Кубка мира в Квебеке россиянину Александру Большунову сломали палку. Дело было на заключительном круге: канадец Алекс Харви наступил Большунову на палку и повредил инвентарь.

Это позволило группе из Харви, итальянца Фабиани, а также норвежцев Клебо, Тенсет и Рете уйти в отрыв. Оставшийся без палки Большунов не сумел ликвидировать просвет и остался лишь седьмым.

После гонки норвежский лыжник Тенсет свидетельствовал против Харви, который занял второе место. По словам Тенсета, он ничего не понимал, но затем услышал крик Харви: «Погнали!»

Во время женского масс-старта Йохауг подрезала Непряеву, сбив ее с ног.

В воскресенье, 24 марта, в Квебеке пройдет заключительный старт сезона — гонка преследования на 15 км свободным стилем.