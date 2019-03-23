Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что не достает нападающему Антону Заболотному. В товарищеском матче с «Аустрией» (0:3) Заболотный провел на поле 72 минуты, но отличиться форварду так и не удалось.

«Ему не хватает голов. Моменты у него есть. У кого-то больше мастерства с рождения, у кого-то лучше получаются технические элементы. Надо работать. Он помогает команде как может. Как и все остальные, он футболист нашей команды, и мы вместе делаем общее дело», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Заболотного на 72-й минуте сменил Андрей Мостовой, а на единственного форварда стал играть Эмильяно Ригони.

Следующий матч «Зенит» проведет на своем поле с «Оренбургом». Игра 21-го тура пройдет в Санкт-Петербурге 31 мартча в 14.00.