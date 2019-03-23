Тренер Этери Тутберидзе в эфире «Первого канала» призналась, что олимпийская чемпионка и новоявленная чемпионата мира в японской Сайтаме Алина Загитова могла сняться с турнира. В итоге не снялась и здорово откатала короткую и произвольную программу, после которых взяла золото.

По словам Тутберидзе, команда Загитовой приехала в Японию с мыслями выйти на лед, однако было очень морально тяжело во время подготовки.

«Мы вообще в субботу хотели сняться с соревнований. Но не снялись, мы все вместе, включая Алину, решили, что мы едем и боремся».

Загитова завоевала единственно золото на чемпионате мира в Сайтаме. Всего российская команда взяла на ЧМ пять медалей — золото, два серебра и две бронзы. Такого успеха российские фигуристы не знали с 2003 года.