Россияни Даниил Медведев пробился в третий круг соревнований серии «Мастерс 1000» в Майами. Во втором раунде турнира 13-й сеяный Медведев в двух партиях переступил через француза Адриана Маннарино со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась один час десять минут. Медведев сделал девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и сделал пять брейк-пойнтов из 16. Маннарино навылет не подавал и трижды ошибся на подаче.

Медведев победил Маннарино впервые в официальных матчах. В личном противостоянии счет теннисистов стал 3-1 в пользу француза.

Медведев за выход в четвертый раунд встретися с победителем матча между американцем Райлли Опелкой (Q) и аргентинцем Диего Шварцманом (21).