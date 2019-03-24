Сборная России по футболу сыграет с командой Казахстаном. Встреча в Нурсултане состоится в рамках 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В первой игре наши проиграли команде Бельгии со счетом 1:3. Казахстан же свой матч выиграл — обыграл команду Шотландии — 3:0.

Перед матчем сборная России лишилась Далера Кузяева, который получил травму мениску. Александр Головин пропустит матч из-за дисквалификации, удалившись в концовке матча с Бельгией. Вместо них в сборную России вызван полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов.

Перед матчем казахстанский журналист вывел из себя главного тренера сборной России Станислава Черчесова, задав ему пару острых вопросов.

Встреча в Нурсультане начнется в 17.00 по московскому времени. Игра прокомментирует Андрей Аршавин, поигравший в чемпионате Казахстана за «Кайрат».