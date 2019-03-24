На заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене состоятся женский и мужской масс-старты.

Женщины побегут с общего старта на 12,5 километров. Мужчины сорвутся в гонку на дистанции 15 километров.

В женском масс-старте побегут 30 биатлонисток. Среди них две россиянки: Екатерина Юрлова-Перхт (14-й номер), Светлана Миронова (28-й). Женский масс-старт начнется в 15.45.

В гонке у мужчин также заявлено 30 участников. Россиян представят трибиатлониста: Александр Логинов (2-й номер), Евгений Гараничев (15-й) и Матвей Елисеев (27-й).

Гонка у мужчин начнется в 18.30.