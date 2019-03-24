В воскресенье в канадском Квебеке состоится Финал Кубка мира по лыжным гонкам. У женщин и мужчин пройдут гонки преследования свободным стилем.

В субботу норвежский лыжник Йоханнес Клебо увеличил отрыв от россиянина Александра Большунова. Лидрирующий Клебо опережает идущего вторым Большунова на 42 очка. Эти два лыжники существенно оторвались от всех остальных в общем зачете Кубка мира. Очевидно, что Большунову будет сложно отыграть расстояние от Клебо, который всегда может зацепить за Большунова на финише. Норвежец, вероятно, возьмет Глобус. Большунова же подвела сломанная палка на заключительном круге масс-старта.

Начало женской гонки на 10 км — в 16:30., мужской на 15 км — в 17:45.