Российский теннисист Андрей Рублев обыграл хорвата Марина Чилича в рамках второго круга турнира серии «Мастерс» Miami Open.

Обе партии в матче остались за россиянином — 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 44 минуты. На счету Рублева 5 эйсов, 4 двойных ошибки и 4 успешно реализованных брейк-пойнта. Чилич 9 раз подал на вылет, однако 4 раза ошибся на подаче.

Чилич — девятая ракетка турнира, таким образом Рублев обыграл самого рейтингового соперника за полтора года (в 2017 году он победил Грегора Димитрова на US Open). Ранее эти теннисисты встречались на корте единожды, победа осталась за хорватом.

В третьем круге Рублев сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым.

Призовой фонд турнира Miami Open составляет более восьми миллионов долларов.