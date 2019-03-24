Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко помог своему клубу победить лидера регулярного чемпионата «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Матч состоялся на «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и прервал победную серию «Тампы», состоявшую из семи матчей. На счету Тарасенко два очка: один гол и одна результативная передача.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров провел на льду почти 25 минут, но результативными действиями не отметился. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский совершил 22 сейва, но пропустил три шайбы подряд за 75 секунд.

«Тампа» лидирует в общей таблице регулярного чемпионата НХЛ с 120 очками, «Сент-Луис» занимает 13-е место, у них на 32 очка меньше. В зачете Западной конференции «Блюз» шестые и пока проходят в серию плей-офф.