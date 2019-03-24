Футболисты из Польши совершенно не радуют сегодня своих болельщиков. Фото: официальный сайт FIFA

Футболисты из Польши совершенно не радуют сегодня своих болельщиков. Фото: официальный сайт FIFA

В сборной Польши по футболу случилась эпидемия гриппа: сразу восемь игроков подхватили грипп накануне матча отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года с командой Латвии.

По словам главного тренера команды Ежи Бжечека, первым заболел нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик. Он подхватил вирус ещё до матча с Австрией. «Возможно, что-то не так с кондиционером в отеле в Вене, потому что тогда у многих игроков были те же симптомы», — заявил Бжечек, уточнив, что медицинский персонал работает над тем, чтобы вирус не распространился на других игроков.

В восьмерку заболевших вошел и форвард «Милана» Кшиштоф Пентек, своим голом принесший победу в матче против Австрии.

Встреча Польши и Латвии в рамках отборочного матча на Евро-2020 состоится сегодня, 24 марта, в Варшаве.