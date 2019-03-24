Российские гимнасты Алия Мустафина и Никита Нагорный одержали победы в личном многоборье на этапе Кубка мира в английском Бирмингеме.

Двукратная олимпийская чемпионка Мустафина набрала 53,564 балла по сумме четырех упражнений и опередила американку Райли Маккаскер (53,065) и бразильянку Таис Фиделис (51,832).

Никита Нагорный выиграл личное многоборье с результатом в 85,065 балла. Вторым в соревнованиях стал представитель Китая Сунь Вэй, у него 84,730 балла, бронзовую медаль взял японец Кая Кадзума, в его активе 83,731 балла.

Нагорный является бронзовым призером последнего чемпионата мира в этом виде программы.

На предыдущем этапе Кубка мира в Штутгарте в личном многоборье одержал победу ещё один представитель сборной России Артур Далалоян.