Российская фигуристка Алина Загитова написала пост в «Инстаграме» о своей победе на чемпионате мира в Сайтаме.

Загитова заявила, что мечты сбываются: «Я это точно знаю. Надо только верить в себя, не бояться и уверенно идти к своей мечте, даже когда руки совсем опускаются». Далее фигуристка обратилась к своим наставникам и заявила, что ей выпала большая удача работать с этими специалистами. «Этери Георгиевна и Даниил Маркович, Сергей Викторович, Людмила Борисовна, Алексей Железняков и Сергей Александрович, это ваша победа, ваше мастерство, и это наше общее чемпионство», — поблагодарила тренеров Алина.

В конце обращения Загитова поблагодарила всех своих болельщиков, которые верили в нее — они помогают ей чувствовать себя уверенно на льду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 23 Мар 2019 в 9:23 PDT

Полный текст обращения к тренерам и болельщикам можно прочитать в аккаунте спортсменки. Напомним, Алина Загитова безупречно откатала обе программы на чемпионате мира и завоевала титул чемпионки мира.