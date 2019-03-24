Букмекерские конторы определили фаворита в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года между сборными Казахстана и России.

По замечаниям аналитиков, победит в матче именно Россия. В победу Казахстана верят очень немногие.

Также букмекеры считают, что матч не получится результативным, а также вряд ли случится так, что забьют сразу обе команды.

Вероятными авторами голов в матче аналитики назвали Артема Дзюбу, Федора Смолова и Федора Чалова.

Напомним, матч между Россией и Казахстаном состоится сегодня, 24 марта, в Астане. Начало встречи в 17:00 по московскому времени.

В предыдущем отборочном матче сборная России уступила в гостях сборной Бельгии со счетом 3:1. В Казахстан национальная команда добиралась около 7 часов.