Экс-футболист сборной России Егор Титов оценил шансы сборной России в матче против Казахстана, который пройдет в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.

Титов заявил, что проблемой для нашей команды станет искусственный газон, к которому придется привыкать. Также на стороне Казахстана, по мнению эксперта, кураж после победы над сборной Шотландии со счетом 3:0. «Поверила в себя команда. А на Россию настрой будет невероятным», — заявил Титов.

Еще одной проблемой для России станет потеря Александра Головина после удаления в матче с Бельгией. Средняя линия, по мнению Титова, из-за отсутствия Головина, Зобнина и Кузяева будет не в оптимальном виде.

Матч между Россией и Казахстаном состоится сегодня, 24 марта, на «Астана-Арене», в то время как саму столицу Казахстана собираются переименовать в Нур-Султан. Начало в 17:00 по московскому времени.