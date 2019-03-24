Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер рассказал о разных подходах к работе с фигуристами и восхитился Этери Тутберидзе. Слова специалиста приводит издание «Спорт-Экспресс».

«Я никогда не скажу, что стиль другого тренера – плохой или что-то в этом роде», — сказал Орсер, добавив, что у него тоже были фигуристы, с которыми работа не задалась. Также канадец заявил, что хотел бы пообщаться с Тутберидзе, поскольку у него нет к ней обид или отрицательных чувств. «Понимаю, что Этери наверняка было тяжело, когда Евгения хотела сохранить свою жизнь в фигурном катании и нуждалась в переменах на том этапе», — намекнул Орсер на переход к нему спортсменки Тутберидзе Евгении Медведевой.

«Я восхищаюсь Этери. Каждый тренер в мире восторгается ей, смотрит и думает: «Как она эта делает?», — заключил Орсер.

Напомним, две подопечные Этери Георгиевны завоевали золото и серебро чемпионата мира: россиянка Алина Загитова стала первой, на втором месте расположилась Элизабет Турсынбаева из Казахстана.