Норвежская лыжница Тереза Йохауг прокомментировала эпизод с падением россиянки Натальи Непряевой в гонке на 10 километров классическим стилем, которая прошла на этапе КМ в Квебеке. Слова норвежки приводит издание Dagbladet.

Йохауг заявила, что много падений было в гонке. «На спуске моя скорость была выше, чем у Непряевой. Рядом была свободная лыжня, перестроилась, а она вышла на эту же дорожку». Также лыжница заявила, что не хотела, чтобы Наталья упала. «Такое случается», — заключила норвежка.

Напомним, масс-старт на 10 километров выиграла Стина Нильссон, Йохауг стала второй. Непряева с падением пришла к финишу 19-ой. Сборная России подала протест на действия Йохауг, однако за норвежкой так и остался второй результат в гонке.