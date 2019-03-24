Российская фигуристка Александра Трусова победила на IX зимней Спартакиады учащихся России в соревновании женщин-одиночниц. Турнир проходит в Саранске, республика Мордовия.

В произвольной программе Трусова чисто исполнила два четверных прыжка: лутц и тулуп. За произвольную программу фигуристка получила 176,90 балла, этот результат превысил мировой рекорд Алины Загитовой (158,50) почти на 21 балл. По сумме двух программ Трусова набрала 254,33 балла, это на 15,9 балла больше мирового рекорда Загитовой.

Напомним, официальный мировой рекорд среди взрослых Трусова может установить только на международных соревнованиях под эгидой ISU. В следующем году фигуристка переходит во взрослый разряд.

Второй в соревнованиях стала другая подопечная Этери Тутберидзе Анна Щербакова, она набрала 221,81 балла. Третьей стала Софья Хозяинова.