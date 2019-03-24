Сборная России по фигурному катанию заняла первое место в медальном зачете чемпионата мира в японской Сайтаме. В активе российских спортсменов одно золото, два серебра и две бронзовых награды.

Золото нашей сборной в Сайтаме принесла Алина Загитова. Также в соревнованиях женщин-одиночниц бронзу завоевала Евгения Медведева.

В соревнованиях танцевальных пар накануне, 23 марта, серебро взял дуэт Никиты Кацалапова и Виктории Синициной. Россия могла рассчитывать и на бронзу в этом виде программы, но Иван Букин и Александра Степанова стали лишь четвертыми.

Спортивные пары принесли в копилку России серебро и бронзу: постарались Владимир Морозов и Евгения Тарасова, а также Наталья Забияко и Александр Энберт.

В мужском одиночном катании россияне наград не завоевали.

На втором месте в медальном зачете сборная США — у них одна золотая и две бронзовых награды, на третьем месте — команды Китая и Франции, завоевавшие по одному золоту.