Футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов проиграл второй суд по алиментам своей бывшей супруге Оксане.

По словам адвоката бывшей супруги полузащитника, заседание состоялось в Преображенском суде города Москвы в минувший четверг, 21 марта, решение вынесено окончательное. Тарасов пытался оспорить постановление суда, по которому должен заплатить Оксане 7,5 миллионов рублей, однако неуспешно.

Напомним, супруги развелись в 2011 году, в браке родилась дочь Ангелина. Причиной развода стал роман Дмитрия Тарасова с певицей Ольгой Бузовой. Со второй супругой футболист также развелся в 2016 году и сейчас счастлив в браке с Анастасией Костенко. Третья жена игрока «Локомотива» также родила ему ребенка.

За шесть лет неуплаты алиментов у Тарасова скопился долг в 15 миллионов рублей.