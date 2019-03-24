Сборная России по футболу продемонстрировала форму, в который сыграет против Казахстана в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Фото выложила пресс-служба национальной команды в официальном «Твиттере».

Встреча Казахстана и России пройдет на «Астана-Арене» в столице республики. Начало матча назначено на 17:00 по московскому времени.

Ранее Россия проиграла на выезде сборной Бельгии со счетом 3:1, матч также состоялся в рамках отборочного турнира на Евро-2020. Казахстан сенсационно разгромил дома Шотландию со счетом 3:0 и сейчас располагаются на первой строчке вместе со сборной Кипра и Бельгии. Также в шестерку команд группы I входит Сан-Марино.