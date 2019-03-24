Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер заявила, что хочет завершить тренерскую карьеру. Об этом она рассказала агентству ТАСС.

Окончательное решение Нина Мозер примет после 15 апреля, когда все обдумает вместе со своими учениками. Также Мозер заявила, что тренерская деятельность — настоящее испытание.

«Работая последний месяц с ребятами, я каждый день задавала себе вопрос: как ты так жила последние восемь лет? Я так больше не могу и не хочу», — заявила тренер.

Ученики Нины Мозер Татьяна Волосожар и Максим Траньков завоевали два олимпийских золота в Сочи в 2014 году, Ксения Столбова и Федор Климов завоевали золото и серебро тех игр. Сейчас подопечными заслуженного тренера являются Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт.