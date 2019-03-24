Украинского боксера-профессионала Владимира Кличко вызвал на бой ливанский боец Мануэль Чарр. Об этом Чарр написал в своем «Инстаграме».

Чарр заявил, что его взбудоражили слухи о возвращении Кличко на ринг в этом году, и бросил ему официальный вызов. Также Чарр заявил, что глубоко уважает своего соперник, и называл его одним из своих кумиров.

В конце поста Чарр вспомнил бой, который он проиграл брату Владимира Кличко, Виталию в 2012 году. Тогда ливанский боксер проиграл решением судей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💎 DIAMONDBOY 💎 (@manuelcharr) 22 Мар 2019 в 10:17 PDT

Напомним, слухи о возможном возвращении Владимира Кличко появились в марте этого года: за возобновление карьеры стриминговая платформа DAZN предлагает боксеру 80 млн долларов.