Российская фигуристка Алина Загитова совершила падение при исполнении показательного номера на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Программу в этом сезоне фигуристка исполняет в образе Лары Крофт под обработку песни «Survivior». На показательных выступлениях сегодня, 24 марта, ей не удался тройной лутц. Перед этим Загитова замешкалась, снимая куртку, однако не потеряла настроя и остальные элементы программы исполнила хорошо. Публика пригласила Загитову на бис, и россиянка исполнила дорожку шагов, завершив её тройным флипом.

Напомним, Алина Загитова в Сайтаме стала чемпионкой мира в женском одиночном катании. Она опередила представительницу Казахстана Элизабет Турсынбаеву более чем на 12 баллов, безупречно откатав обе программы.

Сейчас Загитова является единственной российской фигуристкой, выигравшей все главные титулы в женском одиночном катании: финал Гран-при, чемпионат Европы, чемпионат мира и Олимпийские игры.