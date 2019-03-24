Бразильский полузащитник мадридского «Реала» Каземиро заявил, что клубу не хватает их бывшего нападающего Криштиану Роналду. Слова бразильца приводит испанское издание AS.

«Безусловно, «Реалу» не хватает Криштиану», — сказал Каземиро, добавив, что любому клубу не хватало бы игрока такого высокого уровня. Бразильский футболист считает Роналду лучшим игроком в мире на данный момент. «Играть с ним было настоящим удовольствием», — добавил Каземиро, с грустью уточнив, что сейчас португалец является игроком другой команды.

Напомним, в летнее трансферное окно Криштиану Роналду перешел из «Реала» в туринский «Ювентус» за 100 млн евро. В составе мадридцев он провел 439 матчей за 9 лет и забил 341 гол. Вместе с «Реалом» португалец выиграл 4 трофея Лиги Чемпионов, 2 чемпионата Испании и 2 кубка Испании, а также 2 Суперкубка УЕФА.