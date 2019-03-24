Сборная России по фигурному катанию на коньках прошла отбор на командный чемпионат мира в этом виде спорта. Об этом сообщает официальный сайт ISU.

Отбор на командный турнир происходит в течение всего сезона, учитываются результаты фигуристов разных сборных на этапах Гран-при, чемпионате Европы, четырех континентов, мировом первенстве.

В этом сезоне фигуристы сборной России принесли команде 9038 очков, это первое место в текущем рейтинге ISU. Второе место у сборной США (7752), третьими идут японцы (6991). Также на турнир отобрались представители Франции, Италии и Канады.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию проводится раз в два года, в этом году он пройдет с 11 по 14 апреля в японском городе Фукуока.