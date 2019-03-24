Голландский защитник «Ливерпуля» Виргил Ван Дейк рассказал о том, с какими трудностями в жизни ему пришлось столкнуться семь лет назад в «Гронингене». Слова игрока приводит английское издание «Daily Mirror».

Футболист заявил, что в одно время перенес аппендицит, перитонит, а также почечную инфекцию. «Я посмотрел смерти в глаза», — вспоминал голландец о тех годах.» В какой-то момент мне пришлось подписать эти бумаги, это была моя воля. Если бы я умер в больнице, часть моих денег отошла бы маме», — рассказал Ван Дейк о завещании, которое было составлено, когда он находился в больнице.

«Мое тело сломалось. Я был не способен ни на что», — заключил голландец.

Напомним, Виргил Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно 2018, английский клуб потратил на него 75 миллионов фунтов.