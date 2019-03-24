Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак высказался за проведение товарищеского матча с испанской «Барселоной». Слова специалиста приводит пресс-служба ФК «Зенит».

На вопрос, хотел бы ли Сергей Семак увидеть дружественный матч между «зенитовцами» и «сине-гранатовыми», главный тренер ответил утвердительно. Семак не владеет информацией о поединке, но определенно хотел бы, чтобы он состоялся. «Кто не хочет увидеть Месси вживую?» — заявил Семак.

Напомним, президент «Зенита» Александр Медведев в марте встречался с главой «Барселоны» Жозепом Бартомеу, на совещании обсуждалось сотрудничество клубов, в том числе и проведение матча между командами.

Ранее в этом сезоне «сине-бело-голубые» сыграли на «Газпром-Арене» три товарищеских матча: с алма-атинским «Кайратом«, гельзенкирхенским «Шальке» и с венской «Аустрией«.