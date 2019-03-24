Известный хоккейный комментатор Дон Черри оскорбил российского хоккеиста Евгения Кузнецова за его поведение во время матча «Вашингтона» и «Тампы-Бэй».

Забросив шайбу, Кузнецов изобразил птицу, на что Черри заявил: «Посмотрите на этого придурка после гола. Это очень важная игра, встречаются две отличные команды. Но он делает такую глупую вещь».

Также Черри заявил, что своим поведением российский нападающий только раззадорил соперника, и посоветовал никогда так не делать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NBC SPORTS WASHINGTON (@nbcswashington) 20 Мар 2019 в 8:20 PDT

Напомним, гол Кузнецова не помог «Вашингтону» одержать верх над «Тампой», «Кэпиталз» проиграл лидеру регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:5 в дополнительное время.