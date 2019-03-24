Аналитики букмекерских контор сделали свои прогнозы на мужской масс-старт заключительного этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.

Больше всего шансов на победу в гонке у обладателя «Большого хрустального глобуса» Йоханнеса Бё. Следом в рейтинге аналитиков идет старший брат норвежца Тарьей Бё. Чуть меньше шансов на победу у француза Кентена Фийона-Майе, норвежца Ветле Шостада Кристиансена, а также немца Бенедикта Долля. Россиянин Александр Логинов делит четвертую позицию в рейтинге возможных победителей с австрийцем Юлианом Эберхардом, французом Симоном Дестье и итальянцем Лукасом Хофером.

Шансы на победу Евгения Гараничева и Матвея Елисеева оцениваются как очень низкие.

Напомним, гонка пройдет сегодня, 24 марта, начало запланировано на 18:30 по московскому времени. Тремя часами ранее в Холменколлене состоится женский масс-старт, начало в 15:45.