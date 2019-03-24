Французского экс-футболиста «Арсенала», а ныне футбольного тренера Тьерри Анри объявили лучшим легионером английской Премьер-лиги в истории чемпионата. Об этом сообщает британская компания BBC.

Анри набрал 45 процентов голосов фанатов в опросе, который провел BBC, обойдя таких конкурентов, как Криштиану Роналду, Серхио Агуэро и Эрик Кантона. Роналду занял в опросе второе место, у него 14% голосов, тройку замкнул французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона.

Напомним, Тьерри Анри выступал за лондонский «Арсенал» с 1999 по 2007 год. Француз провел в составе «канониров» 258 матчей и забил 175 голов. За эти восемь лет Анри дважды стал победителем АПЛ. После завершения карьеры Анри работал в тренерском штабе клуба.

В этом сезоне Анри тренировал футбольный клуб «Монако».