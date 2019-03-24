Российская биатлонистка Евгения Павлова стала лучшим новичком сезона среди женщин по версии Международного союза биатлонистов. Об этом сообщает телеканал Матч ТВ.

Дебютантка Кубка мира по биатлону завершила сезон на 30-й позиции. Лучшими её результатами в сезоне стали победа в составе женской команды в эстафете на этапе КМ в Оберхофе, а также победа в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлону. Золотую медаль ЧЕ Павлова завоевала в дуэте с Дмитрием Малышко.

На заключительном этапе Кубка мира Павлова не выступала: она приболела после чемпионата мира в Эстерсунде и тренеры решили поберечь спортсменку, дав ей возможность восстановиться.

Среди мужчин лучшим дебютантом сезона стал норвежский биатлонист Йоханнес Дале.