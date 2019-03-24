Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин познакомился поближе с казахской культурой перед матчем Казахстана и России в рамках отборочного турнира на Евро-2020.

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», Аршавин примерил на себя национальную одежду Казахстана, послушал местные музыкальные инструменты и поучаствовал в приготовлении традиционного блюда «бешбармак».

В своем Instagram-аккаунте Аршавин выложил фотографию в казахской одежде и подписал её словами: «Снова в Казахстане!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Снова в Казахстане 🇰🇿⚽️🇷🇺 Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10) 23 Мар 2019 в 5:19 PDT

С 2016 по 2018 годы Андрей Аршавин выступал за казахстанский «Кайрат» из города Алма-Ата. В столицу Казахстана экс-нападающий прибыл для того, чтобы прокомментировать матч сборной России по футболу.