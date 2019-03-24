Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал верх над красноярским «Енисеем» в матче Единой лиги ВТБ. Матч прошел на «Арене-Север» в Красноярске и завершился со счетом 85:87 в пользу гостей из северной столицы.

Первая четверть закончилась с равным счетом 18:18, во второй и третьей «зенитовцы» создали себе комфортное преимущество в 13 очков. На последнем отрезке игры «Енисей» почти отыгрался, но не хватило времени. Итоговый разрыв между командами — всего 2 очка.

В составе «сине-бело-голубых» лучше всего себя проявил защитник Филип Скрабб. На его счету 24 очка в матче. У красноярцев 34 очка набрал Джон Робертсон, однако это не помогло его команде одержать верх над «Зенитом».

«Зенит» занимает 6-е место в таблице Единой лиги ВТБ, «Енисей» расположился на 11-й строчке.