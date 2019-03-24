Все билеты на матч сборных Казахстана и России по футболу проданы. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Стадион «Астана-Арена», на которой пройдет игра, вмещает 30 200 зрителей, он был открыт в 2009 году. Арена является домашней для футбольного клуба «Астана».

У касс арены в столице Казахстана все ещё стоят болельщики: они надеются на возвращение билетов в продажу и отмену бронирования. Перекупщики, успевшие официальным образом приобрести билеты, продают их у стадиона по двойной цене.

Напомним, матч сборных России и Казахстана состоится сегодня, 24 марта, в Астане. Встреча пройдет в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2020 года. Начало запланировано на 17:00 по московскому времени.